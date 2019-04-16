إسلام محارب يواصل التأهيل قبل العودة لتدريبات الأهلي

واصل إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة. للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة. واشتكى محارب من إصابة في الحوض، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويخضع لبرنامج تأهيلي، وقطع اللاعب شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

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