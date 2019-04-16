الفحص الطبي يحسم موعد عودة محمد هاني لتدريبات الأهلي

يخضع محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، بعد شكوى اللاعب من وجود آلام عضلية خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس علىملعب التتش.
وشارك هاني، في مران الفريق قبل أن يغادر الملعب للإصابة؛ بسبب شكوى من آلام عضلية، وعلى ضوء الفحص الطبي
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام، ويبحث الفريق عن الحفاظ على صدارته لقمة الدوري.
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