غداً .. الاهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بيراميدز

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء عقب نهاية مران الفريق الذي يقام عصرا على ملعب التتش، وذلك في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة بيراميدزالتي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.
واستقر المدير الفني على عدم إجراء أية تعديلات على معسكر الفريق، حيث يخوض الأهلي
ويتصدر الأهلي بطولة الدوري العام برصيد 58 نقطة، وبدأ الفريق الاستعداد لمباراة بيراميدز أمس، حيث استأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.
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