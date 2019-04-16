رياضة | هل يرحل زيدان عن ريال مدريد أم يطرد 12 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل زيدان عن ريال مدريد أم يطرد 12 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب بيدريرو مقدم برنامج الشرينجيتو وجود خيارين أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد بعد التعادل مع فريق ليجانيس بالأمس في الدوري الإسباني.

وقال بيدريرول : كنت مخطئ بشأن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد، كنت اعتقد أن الأمور ستتغير للأفضل ولكن الحال كما هو، وكنت اعتقد أن زيدان سيجعل لاعبي ريال مدريد يقاتلون ليثبتوا أنهم يستحقون إرتداء قميص الريال.

وأضاف بيدريرول: لقد كنت مخطئ، واعتقد أن الآن زيدان أمام خيارين إما الاستقالة من تدريب ريال مدريد أو طرد 12 لاعبًا لا يستحقون إرتداء قميص ريال مدريد والتعاقد مع آخرين يُقدرون قيمة النادي.