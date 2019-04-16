رياضة | مفاجأة لاسارتي في مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة لاسارتي في مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، في استبعاد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق من التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز.

يأتي ذلك بسبب تراجع مستوى الشحات وعدم استغلاله كل الفرص التي لاحت أمامه خلال الفترة الماضية.

ويرغب لاسارتي في إشراك الأنجولي جيرالدو في مركز الجناح الأيمن وذلك على حساب الشحات، بسبب أن اللاعب لديه قدرات مميزة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعرشين لمسابقة الدوري الممتاز.