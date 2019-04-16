رياضة | المصري يرسل "فلوس" الحكام الأجانب لمباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يرسل "فلوس" الحكام الأجانب لمباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي المصري البورسعيدي من اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي في الدوري يوم 24 من شهر أبريل الجاري.

وقال عدنان حلبية عضو مجلس المصري في تصريحات إذاعية: "طلبنا حكاما أجانب لمباراة الأهلي لرفع الحرج عن الجميع.. سنقوم اليوم الثلاثاء بإرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام الأجانب وقدرها 25 ألف دولار إلى الجبلاية من أجل الشروع في استقدام طاقم أجنبي".

الأهلي يكلف مدافعه برقابة "كينو" في مباراة بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد فتحي بالجهة اليمنى، خلال مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويأتي الاعتماد على فتحي في ظل غياب محمد هاني بداعي الإيقاف، بالإضافة للخبرات التي يتمتع بها فتحي على حساب باسم علي، والذي يعاني من كثرة الإصابات وغيابه عن المباريات.

وعقد مارتن لاسارتي جلسة خاصة مع أحمد فتحى لتكليفه برقابة البرازيلى ماركوس كينو صانع ألعاب بيراميدز في مباراة يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

مارتن لاسارتي يطلب رحيل 5 لاعبين عن الأهلي

وضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة من اللاعبين للاستغناء عن خدماتهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب مارتن لاسارتي من مسئولي الأهلي رحيل الخماسي إسلام محارب وباسم علي وأحمد علاء وأحمد الشيخ، لعدم الحاجة إلى خدماتهم مع الفريق في الموسم الجديد.

وخرج الخماسي من حسابات المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي منذ توليه المهمة، ليستقر على رحيلهم في الصيف المقبل.

قرار عاجل من محمود الخطيب في مباراة بيراميدز

اشترط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين حكام أجانب من المستوى الأول لمباراة الفريق أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

وأرسل مجلس الأهلي 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة من أجل الاستعانة بحكام أجانب أمام بيراميدز.

وكان الحكم الصربي دانيلو جروجيتش قد أدار مباراة بيراميدز والأهلي، يوم 4 يناير الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

تغيير في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري المصري.

ويدفع لاسارتي بجيرالدو جناح الأهلي أمام بيراميدز لضمان زيادة الفاعلية الهجومية بالاعتماد على سرعات اللاعب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي ورمضان صبحي

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خط الهجوم: مروان محسن

عاجل.. الزمالك يطيح بكريستيان جروس في 26 مايو

استقر مسئولو نادي الزمالك على استمرار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حتى نهاية عقده مع عدم التجديد له بشكل نهائي.

وينتهي عقد كريستيان جروس مع الزمالك يوم ٢٦ مايو المقبل بشكل رسمي ولن يتم التجديد له.

وتراجعت إدارة الزمالك عن فكرة رحيل جروس حاليا وقررت الابقاء عليه حتى نهاية عقده مع عدم التجديد له بل وإمكانية رحيله مع نهاية أبريل الجاري حال حدوث أي إخفاق مع منحه الشهر الأخير دون أزمة.

ويتولى خالد جلال تدريب فريق الزمالك لنهاية الموسم بدلًا من جروس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩

كريستيان جروس يحرج مدرب الزمالك ويرفع وتيرة الغضب

اشتكى أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد ما بدر منه في مباراة حسنية أغادير المغربي بالأمس في الكونفديرالية الإفريقية.

وكان محمود عبد العزيز لاعب الوسط يستعد للنزول ووقف معه جروس لمنحه بعض التعليمات قبل أن ينضم إليهم أيمن عبد العزيز قبل أن يحرجه جروس ويطالبه بالرجوع للدكة وعدم التحدث في الأمور الفنية وهو ما أثار غضبه.

وكان الزمالك قد فاز على أغادير بهدف نظيف ليتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

دم حسين الشحات في رقبة مين؟

تحول حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي من معشوق الجماهير إلى المغضوب عليه لتراجع مستواه بشدة منذ انضمامه قادمًا من العين الإماراتي.

لعل السؤال الأهم بين جماهير الأهلي عن سر تراجع مستوى حسين الشحات ومن المسئول عن ذلك رغم أن البداية كانت مبشرة بالفانلة الحمراء.

أسباب عديدة تظهر منفردة أو مجتمعة حول تراجع حسين الشحات أولها أن اللاعب نفسه لم يثبت نفسه في المباريات التي يشارك بها ويعيش دور المنقذ للخط الهجومي كما تصورت الجماهير عند التعاقد معه.

وظهر حسين الشحات مثله مثل أي لاعب عندما شارك في المباريات وليس السوبر الذي تخيلته الجماهير مثل أبوتريكة.

ثاني الأسباب في تراجع الشحات يرجع لطريقة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الذي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل فهو - كما قال – يحب مركز الجناح الأيمن ومع ذلك يلعب أحيانًا في الجناح الأيسر ويتم تكليفه ببعض الواجبات الدفاعية.

ثالث الأسباب ربما الصورة التي رسمها مجلس الأهلي عن حسين الشحات عندما أصر على التعاقد معه بالملايين موحيًا إلى الجماهير والإعلام إلى أنه سيأتي للعب في الهجوم والوسط والدفاع وربما حارس مرمى!

رابع الأسباب أن فانلة الأهلي ثقيلة على حسين الشحات كما ردد الإعلام الأحمر والجماهير على طريقة أحمد الشيخ عندما تألق مع مصر المقاصة وتراجع مع الجزيرة.

ضربة جديدة لأحلام حسين الشحات

خرج حسين الشحات جناح النادي الأهلي من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لضمه لقائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتسبب تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلي في استبعاد خافيير أجيري للاعب لصالح ضم لاعبين آخرين يمكن أن يفيدوا الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.