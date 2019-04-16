رياضة | وزير الرياضة يدعم الترسانة بـ200 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يدعم الترسانة بـ200 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين، خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على دعم النادي بالفترة المقبلة.

ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب رئيس نادى الترسانة، بتقديم مبلغ 200 ألف جنيه كدعم إضافي للنشاط الرياضى بالنادي.

وكان طارق سعيد قد تقدم بطلب رسمي في وقت سابق لطلب الدعم للنشاط الرياضي في النادي واستكمال مسيرة الفريق في دوري القسم الثاني.

ويحتل الترسانة، المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 48 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إف سي مصر، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.