رياضة | الأهلي يستعين بطبيب الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعين بطبيب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الاستعانة بالدكتور أسامة مصطفى، طبيب فريق الشباب، لحين عودة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق والذي يتواجد في ألمانيا لمرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال إجرائهما للفحوصات الطبية للاطمئنان عليهما.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.