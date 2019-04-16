رياضة | الأهلي يبدأ استعداداته السرية لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ استعداداته السرية لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.

وكان الجهاز الفني قد قرر إغلاق مران الفريق ابتداء من اليوم، بحثا عن المزيد من التركيز وتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهات المهمة المقبلة في سباق الدوري العام بداية من مباراة بيراميدز التي تقام مساء الخميس على استاد بتروسبورت.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو، إلى جانب محاولات الجهاز لتهيئة اللاعبين نفسيا للمرحلة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري العام.