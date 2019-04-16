رياضة | زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الحفاظ على الفرنسي رافاييل فاران في صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أنباء رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استطاع اقناع مواطنه رافاييل فاران بالبقاء في صفوف الملكي خلال الموسم المقبل.

وشدد الموقع على أن فاران اقتنع برسالة زيدان له بالبقاء في ريال مدريد والعمل معا في الموسم المقبل بعدما كان يريد الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو.