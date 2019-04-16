رياضة | فيرجسون: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي من أولد ترافورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرجسون: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي من أولد ترافورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد فوز نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب مانشستر سيتي.

ويعتقد فيرجسون أن ليفربول سيفوز بالدوري الإنجليزي والسبب في ذلك هو مباراة مانشستر سيتي التي سيحل فيها ضيفًا على مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد في الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

وأوضح فيرجسون لسكاي سبورتس أن انتزاع مانشستر سيتي لـ3 نقاط من مانشستر يونايتد في أولد ترافورد سيكون صعبًا للغاية لذلك فإن البطولة ستذهب إلى

أول طلب لرحيل محمد صلاح عن ليفربول بسبب ماني

طالب جيمي كاراجر مدافع نادي ليفربول السابق برحيل محمد صلاح نجم الفريق حاليًا وبقاء ساديو ماني في الدوري الإنجليزي.

وأكد كاراجر أنه يفضل بقاء ساديو ماني في ليفربول ورحيل محمد صلاح في الميركاتو الصيفي.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "البعض يشيد بيورجن كلوب بعد تعاقده مع محمد صلاح وفان دايك ويتجاهل ساديو ماني الذي أعاد ليفربول إلى الصراع مع الكبار وكان أو تعاقدات كلوب".

وأضاف كاراجر: "صفقة ماني هي من أعادت ليفربول إلى الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي وأوصلته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.. لا يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف لأن شخصية ماني هي الفوز دائمًا وهذا ما غير من خطط ليفربول".

وتابع: "ماني هو الجناح الأفضل الذي امتلكه ليفربول على مدار تلك الفترة فهو يسجل ويصنع ولا يكل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي".

معنى حركة محمد صلاح في لغة اليوجا

احتفل محمد صلاح هداف فريق ليفربول بالهدف الصاروخي الذي سجله في مرمى فريق تشيلسي بالدوري الإنجليزي بوضعية فريكساسانا المعروفة لممارسي اليوجا.

وقال محمد صلاح لشبكة سكاي سبورتس عن هدفه الصاروخي: "لم أفكر فأنا فقط أشعر.. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي وقد كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة".

وأضاف محمد صلاح حول طريقة احتفاله بالهدف باتخاذ وضعية الشجرة: "أنا رجل يوجا وأمارس اليوجا، وفكرت في أن أحتفل بهذه الطريقة".

وتعد وضعية "فريكساسانا"، وهي كلمة هندية معناها "وضعية الشجرة"، واحدة من الحركات الأساسية في تمارين اليوجا وتساعد في تحسين توازن الجسم وتعزيز التركيز، وتقوية عضلات القدم والساق والفخذ والعمود الفقري، وإطالة عضلات الفخذ والصدر والأكتاف، وتخفيف آلام عرق النسا ومعالجة القدم المسطحة، بحسب دورية "يوجا جورنال".

ويرى بعض خبراء اليوجا أن هذه الحركة تساعد أيضا على الجانب النفسي، إذ تقول تقول مدربة اليوجا آمبر سكريفين، التي تدير مركزا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مقال بموقع "Do You Yoga"، إن وضعية الشجرة تعزز الثقة في النفس وتساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر وتحقيق السلام الداخلي.

كريستيانو رونالدو يجرد ميسي من رفاقه

يجهز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لتجريد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من زملائه في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن رونالدو طلب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي وخطفه من أمام برشلونة.

وطلب رونالدو التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة وهو ما يمثل تهديدًا صريحًا لميسي في البرسا.

ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مدافع أياكس بجانب الاحتفاظ بخدمات راكيتيتش كونه من العناصر الأساسية للفريق الكتالوني.

ريال مدريد يدفع 70 مليون يورو لقهر برشلونة

واصل نادي ريال مدريد تحركاته لتدعيم خط هجومه في مواجهة برشلونة الغريم التقليدي للنادي الملكي".

وأفادت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن تقارير إسبانية، بتجهيز الريال لعرض رسمي لضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبحسب التقارير، فإن الملكي مستعد لدفع 70 مليون يورو نظير جلب الدولي الصربي إلى ملعب سانتياجو برنابيو عقب نهاية الموسم الحالي.

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وتأتي هذه الرغبة من نادي العاصمة الإسبانية في ظل اهتمام بالغ من غريمه برشلونة، الذي راقب اللاعب لفترة طويلة مع فريقه هذا الموسم.

يذكر أن تقارير صحفية قد كشفت مؤخرًا عن اجتماع بين خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للريال، وفالي رمضاني، وكيل يوفيتش، لحسم الصفقة.

بول بوجبا يشعل أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان

رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فكرة التعاقد مع بول بوجبا نجم مناشستر يونايتد الإنجليزي رغم طلب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ضمه في الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "لو 10 سبورت " الفرنسي أن بيريز لا يريد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.

ويُعد زين الدين زيدان من المعجبين بشدة بالنجم الفرنسي، حيث يعتزم المدرب تعزيز صفوف ريال مدريد ببوجبا بهدف إعطاء قوة أكبر لوسط ميدان الفريق، الذي ظهر بمستوى متذبذب هذا الموسم.

وأوضح الموقع أن بيريز يرفض التعاقد مع بوجبا لمجموعة من الأسباب من بينها شخصية النجم الفرنسي القوية، والتي ظهرت بشكل كبير في صراعه مع مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو.

وأضاف أن رئيس الريال يفضل التعاقد من لاعبين من عينة إيدين هازارد نجم تشيلسي، إذ أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون فرصة كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية.

وتابع نفس المصدر أن من بين أسباب رفض بيريز، التعاقد مع بوجبا، وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، الذي لا تجمعه علاقة جيدة مع رئيس "الميرنجي".

يُشار إلى بول بوجبا، ألمح في وقت سابق إلى رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، في ظل توقعات بأن تكلف صفقة النجم الفرنسي خزينة الملكي الكثير، خاصة وأن مانشستر يونايتد لن يفرط في خدماته بسهولة.

ليفربول يدخل حرب دورتموند وباريس على "قاهر" يوفنتوس

دخل نادي ليفربول الإنجليزي حربًا مع بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع دافيد نيريس نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع دافيد نيريس، لاعب أياكس، الذي يستهدفه بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت إلى تقدم دورتموند بعرض يبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، لإقناع أياكس بالتخلي عن الجناح البرازيلي.

وأوضحت أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أظهر اهتمامًا بضم اللاعب، الذي سجل هدف فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، أمس الأربعاء، خلال تعادل الفريقين (1-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجذب نيريس أنظار كبار أوروبا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 11 أخرى مع أياكس هذا الموسم.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".