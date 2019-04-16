رياضة | أوليفر كان يعود إلى بايرن ميونيخ

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كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ، أنه من المتوقع عودة حارس مرمى الفريق السابق أوليفر كان إلى النادي البافاري اعتبارا من بداية العام المقبل، تمهيدا لتوليه منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلفا لكارل هاينز رومينيجه.

وقال هونيس "نخطط حاليا للبدء اعتبارا من أول يناير... 2020 نجري مناقشات محددة مع أوليفر".

وقدم أوليفر كان، 49 عاما، مسيرة حافلة في حراسة مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني ويعد المرشح المفضل لدى هونيس لتولي منصب الرئيس التنفيذي مكان رومينيجه، 63 عاما، عندما يرحل الأخير عن المنصب.

وأوضح هونيس "لا نعاني من ضغط يتعلق بالوقت لأن كارل هاينز مدد فترة تعاقده ليستمر في منصبه حتى نهاية عام 2021".

ويسعى النادي البافاري إلى العمل المشترك بين رومينيجه وأوليفر كان لفترة من أجل ضمان التسليم السلس لمهام المنصب.

وأوضح "لا نعاني من ضغط يتعلق بالوقت لأن كارل هاينز مدد فترة تعاقده ليستمر في منصبه حتى نهاية عام 2021".

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ويسعى النادي البافاري إلى العمل المشترك بين رومينيجه وأوليفر كان لفترة من أجل ضمان التسليم السلس لمهام المنصب.

ويرى هونيس أن أوليفر كان مؤهل للتحدي المتمثل في تولي مسؤولية أكبر الأندية الألمانية.

وأوضح "أحب التطور الذي حققه أوليفر بعد نهاية مسيرته الاحترافية، لقد تطور بشكل مذهل كخبير تليفزيوني، كما أنه خضع لدورة تعليمية في إدارة الأعمال وأسس شركة".

وأضاف "أمامنا شخص اكتسب خبرة كروية كحارس مرمى على أعلى المستويات، وتشابه الوضع في الوقت نفسه فيما يتعلق بتثبيت أقدامه في النواحي الاقتصادية".

ولعب أوليفر كان لفريق بايرن ميونخ بين عامي 1994 و2008 وتوج مع الفريق بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2001.

كذلك وصل أوليفر كان مع المنتخب الألماني إلى نهائي كأس العالم 2002، قبل الهزيمة أمام البرازيل.