اونلاين | حصريا على بي إن سبورتس Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري bein sports

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كما أن ميسي فشل في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال المواجهة الأخيرة في ملعب "أولد ترافورد"، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الأنف إثر تدخل قوي من جانب كريس سمولينج، مدافع اليونايتد.

حصريا على بي إن سبورتس Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري bein sports

وإذا نجح البرغوث في قيادة البارسا لتخطي مانشستر يونايتد، فإن النجم الأرجنتيني سيتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة التاسعة في مسيرته.



حصريا على بي إن سبورتس Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري bein sports

حصريا على بي إن سبورتس Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري bein sports