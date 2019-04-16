اونلاين | بث مباشر hd رابط كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yalla shoot اونلاين| رابط كورة ستار

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الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في "أولد ترافورد" انتهت بفوز برشلونة على اليونايتد بهدف دون رد أحرزه لوك شاو في مرماه.

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