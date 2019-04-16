الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة نارية مشاهدة مباراة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا نتابع معكم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيواجه نادي برشلونة الإسباني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا بناءً على القرعة التي أُجريت، وستكون هذه المباراة واحدة من المباريات الأوروبية القوية التي ينتظرها جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وسوف نوضح لكم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في إطار جولات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.
موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، وبعد أن تقدم الريدز في المباراة الأخيرة التي جمعته بنادي بايرن ميونخ والتي على أساسها تمت القرعة، وتأهل الريدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد تأكد اليوم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد المنتظرة.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يبدأ دور الثمانية أو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال    شهر أبريل ، وستكون المباريات المتاحة في ربع نهائي أوروبا قوية جدًا، وعلى رأس الفرق الموجودة فريق برشلونة الذي استطاع الفوز في خمسة مباريات منذ أن انطلقت البطولة، وتعادل في ثلاثة مباريات، ولم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تقام مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 16/4/2019، ويستضيف فريق برشلونة منافسه مانشستر يونايتد على ملعب الكامب نو، ويأمل برشلونة فى تحقيق الفوز فى اللقاء الحاسم، بينما يسعى مانشستر لخطف انتصار تاريخى والقفز لنصف النهائى.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة الذهاب بين فريق برشلونة الإسباني وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة العودة بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب صاحب المباراة فريق برشلونة ” ملعب الكامب نو”.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم الأسبوع الماضى كان قد انتهى بفوز برشلونة على أرض مانشستر بنتيجة 1-0 .موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا