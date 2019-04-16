اونلاين | موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يبدأ دور الثمانية أو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال شهر أبريل ، وستكون المباريات المتاحة في ربع نهائي أوروبا قوية جدًا، وعلى رأس الفرق الموجودة فريق برشلونة الذي استطاع الفوز في خمسة مباريات منذ أن انطلقت البطولة، وتعادل في ثلاثة مباريات، ولم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 16/4/2019، ويستضيف فريق برشلونة منافسه مانشستر يونايتد على ملعب الكامب نو، ويأمل برشلونة فى تحقيق الفوز فى اللقاء الحاسم، بينما يسعى مانشستر لخطف انتصار تاريخى والقفز لنصف النهائى.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة الذهاب بين فريق برشلونة الإسباني وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة العودة بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب صاحب المباراة فريق برشلونة ” ملعب الكامب نو”.

موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم الأسبوع الماضى كان قد انتهى بفوز برشلونة على أرض مانشستر بنتيجة 1-0 .موقعة نارية مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في دوري أبطال أوروبا