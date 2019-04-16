اونلاين | رابط يلا شوت بث حي مباراة برشلونة ضد مان يونايتد فى دوري أبطال أوروبا yalla shoot barcelona messi

رابط يلا شوت بث حي مباراة برشلونة ضد مان يونايتد فى دوري أبطال أوروبا yalla shoot barcelona messi

موعد مباراة برشلونة ضد مان يونايتد فى دوري أبطال أوروبا

رابط يلا شوت بث حي مباراة برشلونة ضد مان يونايتد فى دوري أبطال أوروبا yalla shoot barcelona messi

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تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

رابط يلا شوت بث حي مباراة برشلونة ضد مان يونايتد فى دوري أبطال أوروبا yalla shoot barcelona messi

ويكفى برشلونة التعادل السلبى لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا ومواصلة المشوار نحو إستعادة اللقب الفائب عن خزائن النادي منذ عام 2016، بعدما تفوق فى مباراة الذهاب بهدف دون مقابل والتي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

رابط يلا شوت بث حي مباراة برشلونة ضد مان يونايتد فى دوري أبطال أوروبا yalla shoot barcelona messi