اونلاين | Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona todayبث مباشر - مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن أهم مباريات الثلاثاء مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد غاية في الأهمية لأنها ستكون مناسبة ليكسر الفريق الكتالوني عقدته في الآونة الأخيرة في ربع نهائي الأبطال خصوصاً أن فوزه ذهاباً 1-0 لن يكون كافياً للشعور بالأمان في كامب نو. مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد – معلومات البث مباشر

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

وستنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على HD1 في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

وستبث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

ويصارع برشلونة على ثلاث جبهات، فعلى الصعيد المحلي يخطو بخطوات ثابتة نحو الإحتفاظ بلقبه في "الليغا" للعام الثاني على التوالي، كما يتطلع لتحقيق الثنائية المحلية والاحتفاظ بالكأس عاماً خامساً على التوالي عندما سيواجه فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" في إشبيلية في 25 أيار/مايو المقبل

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

وعمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إلى إراحة تسعة لاعبين أساسيين في مباراته في الدوري أمام هويسكا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت، من بينهم نجمه ميسي تحضيراً للمباراة المرتقبة أمام يونايتد الثلاثاء.

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

وتعرض متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" (33 هدفاً) لإصابة في وجهه بعد إحتكاك مع مدافع يونايتد كريس سمولينغ، وأنهى اللقاء مع كدمات وتورم حول أنفه وخده، فيما عانى فريقه للعودة من ملعب "أولد ترافورد" بأفضلية هدف وحيد سُجِل بالنيران الصديقة بعدما ارتطمت الكرة بكتف لوك شو وتحولت في شباك فريقه إثر رأسية من الأوروغوياني لويس سواريز (12).

Barcelona vs man united مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري barcelona today

وتعكس هيمنة برشلونة على "الليغا" تألق نجمه الصغير "حجماً" الذي تجاوز هذا الشهر حارس ريال مدريد إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين فوزاً في تاريخ الدوري، مع 335 فوزاً.

هذه الإنتصارات ساهمت في إحكام النادي الكاتالوني قبضته على البطولة المحلية، ففاز في سبعة ألقاب من العشرة الأخيرة، ومن المرجح أن يرتفع الرقم إلى ثمانية ألقاب من 11، في ظل تقدم برشلونة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد (74 مقابل 65).