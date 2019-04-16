اونلاين | بث مباشر - دوري أبطال أوروبا - برشلونة ومانشستر يونايتد - كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر - دوري أبطال أوروبا - برشلونة ومانشستر يونايتد - كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر - دوري أبطال أوروبا - برشلونة ومانشستر يونايتد - كورة لايف

على أرضية ملعب كامب نو يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة في نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء القادم 16 أبريل 2019 وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة هامة اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

بث مباشر - دوري أبطال أوروبا - برشلونة ومانشستر يونايتد - كورة لايف

نجح العملاق الكاتالوني في اتخاذ الأفضية نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز على حساب الشياطين الحُمر بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، وسيخوض برشلونة هذا اللقاء في معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة الذهاب، لاستعادة الكأس ذات الأذنين الغائبة عن الكتيبة الكتالونية منذ عام 2015 والتي كان وصيفها فريق يوفنتوس كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

Advertisements

بث مباشر - دوري أبطال أوروبا - برشلونة ومانشستر يونايتد - كورة لايف

مانشستر يونايتد يسعى لتعويض نتيجة لقاء الذهاب حيث سقط الفريق بهدف الأوروجوياني لويس سواريز وأن المباراة كانت على أرضه ووسط جماهيره في مسرح الأحلام، سيسافر الشياطين الحُمر إلى إسبانيا لملاقاة الكتلان وهم يؤمنون بحظوظهم للعبور إلى الدور المقبل وقلب الطاولة هناك في كامب نو، مثلما حدث في دور الـ16، حيث خسر الفريق بثنائية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يتفوقوا بثلاثية مقابل هدف في حديقة الأمراء شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

بث مباشر - دوري أبطال أوروبا - برشلونة ومانشستر يونايتد - كورة لايف

ستكون مباراة برشلونة أمام نظيره برشلونة مذاعة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية في بث حي ومباشر بدون تقطيع كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد لايف.