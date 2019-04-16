يوفنتوس يتسلح برونالدو ضد مفاجآت أياكس

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يتسلح يوفنتوس بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للتصدي لمفاجآت أياكس والذي أطاح بحامل اللقب ريال مدريد، وذلك عندما يتواجه الفريقان اليوم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

يستقبل يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء نظيره أياكس على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 الأسبوع الماضي على ملعب يوهان كرويف أرينا، حيث سجل هدف اليوفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل هدف الفريق الهولندي دافيد ناريس، ويتطلع اليوفي للوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2016- 2017، بينما يبحث أياكس عن الوصول إلى تلك المرحلة للمرة الأولى منذ موسم 1996- 1997.

لم يخسر يوفنتوس في آخر 10 مباريات خاضها أمام يوفنتوس، وهي أطول سلسلة متتالية من المباريات بدون هزيمة لفريق أمام آخر في المسابقة الأوروبية مناصفة مع بايرن ميونخ أمام بنفيكا. بعد مسيرة من 7 هزائم في آخر 8 مباريات خاضها أياكس أمام الفرق الإيطالية، لم يخسر الفريق الهولندي خارج ميدانه أمام أندية الكالتشيو

لم يخسر يوفنتوس في آخر 10 مباريات خاضها أمام يوفنتوس، وهي أطول سلسلة متتالية من المباريات بدون هزيمة لفريق أمام آخر في المسابقة الأوروبية مناصفة مع بايرن ميونخ أمام بنفيكا.

بعد مسيرة من 7 هزائم في آخر 8 مباريات خاضها أياكس أمام الفرق الإيطالية، لم يخسر الفريق الهولندي خارج ميدانه أمام أندية الكالتشيو في آخر 4 مباريات، حيث حقق الانتصار مرتين والتعادل في مثلهما.

ويتطلع يوفنتوس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في آخر 5 مواسم، بعدما وصل إلى تلك المرحلة موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.

ويبحث أياكس عن الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 1996- 1997، ويأمل في أن يكون أول فريق هولندي يصل إلى تلك المرحلة منذ أيندهوفين في موسم 2004- 2005.

وبالنسبة لمباراة الذهاب، كانت المرة الثالثة التي يتعادل فيها يوفنتوس في المباراة الأولى من الأدوار الإقصائية خارج ميدانه بدوري الأبطال، وفي المرتين السابقتين تأهل أمام روزنبرج في ربع نهائي موسم 1996- 1997، وودع أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي موسم 1998- 1999.

وودع أياكس في مرتين من 3 مرات سابقة تعادل فيها في مباراة الذهاب على ملعبه، وكان آخرها أمام إنتر الإيطالي في دور الـ16 في موسم 2005- 2006.

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وخسر يوفنتوس مباراتين من آخر 5 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وهي نفس عدد الهزائم التي تلقاها على أرضه في المباريات الـ45 التي سبقت تلك المواجهات الخمس (28 انتصارا و15 تعادلا).

حقق أياكس الفوز في آخر مباراتين خاضهما خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وآخر مرة حقق فيها 3 انتصارات متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، كانت في شهر مارس من عام 1997، عندما حقق الانتصار في 7 مباريات متتالية خارج أرضه في المسابقة الأوروبية.

وسجل نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو في آخر 5 مباريات لعبها أمام أياكس، مسجلًا في تلك المواجهات 8 أهداف، وسجل رونالدو 51% من أهدافه في دوري أبطال أوروبا في الأدوار الإقصائية من المسابقة (64/ 125 هدفًا).

وساهم لاعب أياكس دوسان تاديتش في 53% من أهداف أياكس الـ17 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك من خلال تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أخرى، وآخر لاعب سجل أهدافًا لأياكس في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا أكثر من تاديتش كان ياري ليتمانين في موسم 1995- 1996 بواقع 9 أهداف.

تصريحات ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس

"يتمتع كريستيانو رونالدو بجودة فائقة، ويتحول إلى لاعب لا يمكن إيقافه في بعض الأوقات، وسيغيب ماريو ماندجوكيتش عن مواجهة أياكس لعدم تدربه بنسبة 100%، ونحتاج في تلك المباراة الصعبة إلى اللاعبين الجاهزين".

"هي مباراة واحدة، وعلينا اللعب بنفس الالتزام والروح التي ظهرنا بها أمام أتلتيكو مدريد للتأهل إلى نصف النهائي".

تصريحات إيريك تين هاج، مدرب أياكس

"أثق في قدرتنا على الخروج بنتيجة إيجابية بالنظر إلى طريقتنا في اللعب ومستوانا في التدريبات الأخيرة، ولكن يبقى يوفنتوس المرشح الأبرز للتأهل بعد نتيجة مباراة الذهاب، ولكن إذا لعبنا بصورة جيدة، سنتخطى أي حدود".