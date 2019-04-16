انت الان تتابع المدير الفني لـ«بتروجت»: «إحنا بنموت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

بتروجيت Advertisements

تحدث محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، على فوز فريقه البترولي بهدفين مقابل هدف في مباراته أمام نظيره مصر المقاصة، والتي أُقيمت بينهما أمس الاثنين، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، سجل الأهداف حمادة طلبة وأحمد عبد الرحمن لبتروجت، وأحرز رجب عمران هدف المقاصة. وقال عودة في تصريحات لبرنامج «ملعب 9090» الذي يقدمه إبراهيم فايق على إذاعة «9090»، صباح اليوم الثلاثاء: «إحنا بنموت، والضغط العصبي كبير جدًا، فالفريق يحقق المكسب ورغم ذلك مش مرتاحين».

وأوضح: «بتروجت الفريق الوحيد من بين الأندية التي تحاول الهروب من قاع الجدول الذي حقق الفوز في 5 مباريات، ولم نخسر إلا أمام الأهلي وبيراميدز، ومع ذلك لا زلنا نواصل الهروب»، متابعًا: «الموضوع صعب، واللعيبة مركزة، وهناك حالة من الحب والجدعنة بين صفوف الفريق»، مختتمًا أن المباراة