نجم توتنهام يفضل ريال مدريد على مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إخبارية أن توتنهام قد يعرض نجمه للبيع في الصيف المقبل للاستفادة من المقابل المادي وراءه، خاصة وأن عقده سينتهي مع "السبيرز" في صيف 2020.

وذكرت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية الثلاثاء، أن رئيس النادي اللندني، دانييل ليفي سيكون مستعدا لبيع إريكسن (27 عاما) مقابل 100 مليون يورو، بدلا من الإبقاء عليه لموسم آخر ورحيله بدون مقابل.

وأضافت أن إريكسن سيكون عليه الاختيار بين ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، الراغبين في الحصول على خدماته بهذا المقابل، مشيرة أن اللاعب قد يفضل الانتقال لصفوف الملكي، خاصة وأن العلاقة بين توتنهام و"الشياطين الحمر" متوترة منذ عام 2008 عندما رحل ديميتار بيرباتوف للعب في أولد ترافورد مقابل 26 مليون يورو.

واستفاد ريال مدريد بالفعل من توتر العلاقات بين الناديين وحصل على خدمات لاعبين أمثال جاريث بيل ولوكا مودريتش، أفضل لاعبي العالم في 2018.

وكان إريكسن انتقل لصفوف "السبيرز" في صيف 2013 قادما من أياكس أمستردام وخاض مع الفريق هذا الموسم اجمالي 42 مباراة سجل فيها ثمانية أهداف وصنع 16.

