شكرا لقرائتكم عضو المصرى: نسدد 25 ألف دولار للأحكام الأجانب أمام الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، إنه تم إرسال خطاب رسمى لاتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب في مباراة الأهلى المقبلة بالدورى.

وقال حلبية من خلال تصريحات إذاعية: "طلبنا حكاما أجانب لمباراة الأهلي، نريد أن نرفع الحرج عن الجميع، الفترة المقبلة هامة ونحن نُريد أن نحقق شيء في بطولة الدوري"، مضيفا : "سنقوم اليوم الثلاثاء بإرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام الأجانب وقدرها 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة من أجل الشروع في استقدام طاقم أجنبي".

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وتابع: "لم يتم إخطارنا رسميًا بتأجيل مباراتنا مع الأهلى، لكن من خلال اتصالات ودية علمنا أن المواجهة ستٌقام يوم 24 أبريل بسبب رفض الأمن إقامتها يوم 22 من نفس الشهر .