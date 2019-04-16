شكرا لقرائتكم روقة يغيب عن وسط إنبى المباراة المقبلة بالدورى المحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمد أشرف روقة مدافع وسط إنبى عن مباراة فريقه المقبلة بالدورى والتى لم يتحدد طرفها حتى الآن بعد تأجيل لقاء الأهلى فى الأسبوع الـ30 للدورى .

كان روقة قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه بالأمس أمام الجونة والتى فاز فيها المارد البترولى برباعية نظيفة رفعت رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الخامس عشر للدورى .

يذكر أن محمد أشرف روقة انتقل من الزمالك إلى إنبى فى بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .

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