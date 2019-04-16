شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتى فردى..إيقاف النقاز مباراة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصري، التى أقيمت الخميس الماضي بالدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2/ 1.
وأرجعت اللجنة القرار إلى أن حمدى النقاز حصل على إنذار أول ثم إنذار آخر وطرد لذا فالعقوبة تكون إيقاف مباراة واحدة فقط.
ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن باقى القرارات الخاصة بالمباراة وكذلك لقاءات الجولة الـ29 من عمر الدورى اليوم بعد الاطلاع على كل تقاير الحكام والمراقبين فى هذه الجولة.
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