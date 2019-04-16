شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فى عيد ميلاده الـ43.. حازم إمام حرامى قلوب الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار أنصاف اللاعبين" مقولة للمعلق الرياضى ميمى الشربينى واصفا بها "معجون الكورة وإكسترا المهارات" حازم إمام.

ربما هناك جيل كامل الآن لم ينسَ كيف كانت تتعالى الأصوات وتتفجر الهتافات وتثور المدرجات حين كان يقرر "الثعلب الصغير" لمس الكرة، حيث متعة الرؤية وجمال اللعب ورقى الصفات.

"العو أهو.. العو أهو" هتاف ضجت به المدرجات لسنوات قضاها حازم إمام فى الساحرة المستديرة، حيث مكانه المفضل وجمهوره الجبار.

حازم إمام قصة تاريخ لن ينساها "أولاد زامورا" المقدّرون للعب الجميل والعاشقون لرموزهم وأبطالهم عبر التاريخ، وستظل "أسطورة الثعلب" قصة يتداولها الجماهير فى حب المهارات واللعب الرفيع.

الثعلب الصغير يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ43، رغم أن عيد ميلاده فى البطاقة الرسمية هو 10 مايو نظرًا لتأخر والده "حمادة إمام" قائد الزمالك السابق فى تسجيله لظروف تواجده خارج البلاد.

معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 16 أبريل عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث كان يعتبره رقمه المفضل، ما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

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الثعلب الصغير منذ أن كان ناشئًا فى الزمالك وهو يتمنى أن يلعب بجوار جمال عبد الحميد، خاصةً أنه يعتبره المثل والقدوة فى صناعة وإحراز الأهداف المتنوعة بالرأس والقدمين، ولأنه كان يرتدى رقم 14، فقرر إمام ارتداء نفس القميص.

ومنذ تصعيد حازم للفريق الأول وهو يرتدى هذا الرقم ويتفاءل به، حتى إنه أصبح كلمة السر فى حياته، فرقم سيارته يحمل 14، وأرقام تليفونه المحمول مكون أغلبها من نفس الرقم، كما أنه أصبح الرقم المفضل لدى الجماهير والناشئين.

لعب مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل له.

أنجب حازم إمام 3 بنات هم هيا وتيلا ولولوا ليلقب بأبو البنات، الثعلب الصغير أيضا جنتل مان الكرة المصرية، الذى يعد أحد النجوم الكروية التى تتمع بالشياكة والأناقة، ما جعل البعض يطلق عليه "لقب سارق القلوب".