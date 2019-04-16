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الإيقاف يبعد روقة عن مواجهة إنبى المقبلة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد أشرف روقة مدافع وسط إنبى عن مباراة فريقه المقبلة بالدورى، والتى لم يتحدد طرفها حتى الآن بعد تأجيل لقاء الأهلى فى الأسبوع الـ30 للدورى.

كان روقة قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه بالأمس أمام الجونة، والتى فاز فيها الفريق البترولى برباعية نظيفة رفعت رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الخامس عشر للدورى.

يذكر أن محمد أشرف روقة انتقل من الزمالك إلى إنبى بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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