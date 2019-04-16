شكرا لقرائتكم خبر عن حاوى الزمالك لـ"سوبر كورة": لو خسرنا الدورى والكونفدرالية هنموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك فى عصره الذهبى والملقب بالحاوى، كشف ما يدور داخل الفريق الأبيض، وفرص الفريق فى الفوز بالدورى والكونفدرالية وأمور أخرى. لمتابعة حوار حاوى الزمالك اضغط هنا..

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