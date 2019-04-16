شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف حمدى النقاز مباراة بسبب طرده بعد مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصرى، التى أقيمت الخميس الماضى بالدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى 2/ 1. وأرجعت اللجنة القرار إلى أن حمدى النقاز حصل على إنذار أول ثم إنذار آخر وطرد لذا فالعقوبة تكون إيقاف مباراة واحدة فقط. ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات باقى القرارات الخاصة بالمباراة، وكذلك لقاءات الجولة الـ29 من عمر الدورى، اليوم، بعد الاطلاع على تقاير الحكام والمراقبين فى هذه الجولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوقف حمدى النقاز مباراة بسبب طرده بعد مباراة المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.