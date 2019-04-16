شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى: مباراتنا مع الأهلى 24 إبريل..ونتمسك بالحكام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، إنه تم إرسال خطاب رسمى لاتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب في مباراة الأهلى المقبلة بالدورى.

وقال حلبية من خلال تصريحات إذاعية: "طلبنا حكاما أجانب لمباراة الأهلي، نريد أن نرفع الحرج عن الجميع، الفترة المقبلة هامة ونحن نُريد أن نحقق شيء في بطولة الدوري"، مضيفا : "سنقوم اليوم الثلاثاء بإرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام الأجانب وقدرها 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة من أجل الشروع في استقدام طاقم أجنبي".

وتابع: "لم يتم إخطارنا رسميًا بتأجيل مباراتنا مع الأهلى، لكن من خلال اتصالات ودية علمنا أن المواجهة ستٌقام يوم 24 أبريل بسبب رفض الأمن إقامتها يوم 22 من نفس الشهر .