شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يدرس الدفع بـ"جيرالدو"أمام بيراميدز وإراحة الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عدم الدفع حسين الشحات أساسياً في لقاء بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الخميس، بإستاد بتروسبورت على أن يتم الدفع بالأنجولي جيرالدو بدلاً منه.

ويرغب لاسارتي في إراحة الشحات خلال لقاء بيراميدز بعدما شارك الشحات في مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة أفريقيا والمقاصة بالدوري أساسياً حيث يرغب المدير الفني في الأبقاء على الشحات على دكة البدلاء ليكون أحد الأوراق الرابحة في لقاء بيراميدز.

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وودّع الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً عقب الفوز على صن داونز بهدف نظيف في برج العرب السبت الماضي بعدما سبق وخسر بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.

وإستقر لاسارتي على الإستعانة بجهود جيرالدو في المباريات المقبلة محلياً بعدما غاب عن المباريات القارية لعدم قيده أفريقياً حيث يرغب المدير الفني الإستفادة من قدرات اللاعب الأنجولي الهجومية.