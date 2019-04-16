شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. سموحة يطلب ضم ثنائي طنطا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل مسئولو سموحة في مفاوضات جادة مع نادي طنطا من أجل الحصول علي خدمات الثنائي إسلام طارق حارس مرمي أبناء السيد البدوى ومحمود مسعود مدافع الفريق .
جاء عرض سموحة لضم حارس طنطا بعد توقف المفاوضات بين الناديين عقب انتهاء فترة الإنتقالات الشتوية بسبب رغبة مسئولي طنطا في استكمال اسلام طارق للموسم الحالي مع الفريق بسبب منافسة الفريق علي الصعود للدوري الممتاز ، في الوقت الذي طلب فيه مسئولي سموحة معرفة الشروط المادية لنادي طنطا للحصول علي الاستغناء الخاص بمحمود مسعود الذي شارك في جميع مباريات الفريق منذ تولي أيمن المزين المسئولية الفنية للفريق بدوري القسم الثاني .
يذكر أن إسلام طارق يتبقي له موسم واحد في عقده مع الفريق في الوقت الذي يتبقي فيه موسمين لمحمود مسعود الذي ساهم في صعود طنطا مرتين للدوري الممتاز .
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