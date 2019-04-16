اليونايتد يبحث عن ريمونتادا نادرة أمام برشلونة

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يحتضن ملعب الكامب نو اليوم واحدة من القمم الكلاسيكية في كرة القدم الأوروبية، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستقبل برشلونة الإسباني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الكامب النو، وذلك في مباراة الإياب من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي بملعب الأولد ترافورد بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله لوك شاو لاعب اليونايتد بالخطأ في مرماه، ويبحث البرسا عن الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015، بينما يتطلع اليونايتد للوصول إلى هذا الدور للمرة الأولى من عام 2011.

المواجهات المباشرة لم يخسر برشلونة أي مباراة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في المسابقات الأوروبية، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وانتهت آخر مواجهة بينهما على ملعب الكامب نو بالتعادل السلبي في شهر أبريل من عام 2008. في 70 مباراة سابقة تمكن فيها فريق من الفوز خارج ميدانه في مباراة الذهاب بالأدوار



لم يخسر برشلونة أي مباراة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في المسابقات الأوروبية، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وانتهت آخر مواجهة بينهما على ملعب الكامب نو بالتعادل السلبي في شهر أبريل من عام 2008. المواجهات المباشرةلم يخسر برشلونة أي مباراة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في المسابقات الأوروبية، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وانتهت آخر مواجهة بينهما على ملعب الكامب نو بالتعادل السلبي في شهر أبريل من عام 2008. في 70 مباراة سابقة تمكن فيها فريق من الفوز خارج ميدانه في مباراة الذهاب بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تأهل منهم إلى الدور التالي 66 فريقًا، و4 فرق فقط ودعت ومن بينهم فريقين هذا الموسم هما ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وبالنسبة لسان جيرمان فالفريق الذي أطاح به كان مانشستر يونايتد. في مباراة الذهاب بين الفريقين، لم يسدد مانشستر يونايتد أي كرة على المرمى، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا عندما خسر في عام 2005 بهدف نظيف أمام ميلان الإيطالي. Advertisements برشلونة

تأهل برشلونة 39 مرة من أصل 41 مواجهة سابقة حقق فيها الفوز في مباراة الذهاب خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية، وكان الاستثناء الخروج أمام كولن في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1980- 1981 وأمام ميتز في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1984- 1985. برشلونةتأهل برشلونة 39 مرة من أصل 41 مواجهة سابقة حقق فيها الفوز في مباراة الذهاب خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية، وكان الاستثناء الخروج أمام كولن في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1980- 1981 وأمام ميتز في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1984- 1985. لم يخسر برشلونة في آخر 30 مباراة خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وهي السلسلة الأطول من نوعها في تاريخ المسابقة الأوروبية، وحقق خلال تلك الفترة 27 انتصار و3 تعادلات، كما لم تهتز شباك برشلونة بأكثر من هدف خلال تلك المباريات، وبشكل عام سكنت شباك برشلونة في تلك المباريات 15 هدفًا، وذلك منذ الخسارة 3-0 أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي موسم 2012- 2013. وسجل نجم برشلونة ليونيل ميسي 22 هدفًا في 31 مباراة خاضها أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة الأوروبية، ومن بينهم 13 هدفًا في آخر 9 مباريات أمام الفرق الإنجليزية في الكامب نو، ومن بينها هاتريك في شباك أرسنال في شهر أبريل عام 2010 وهاتريك في شباك مانشستر سيتي في شهر أكتوبر من عام 2016. مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في العبور مرة واحدة من آخر 4 مواجهات أوروبية خسر فيها مباراة الذهاب على ملعبه، وأتت تلك المرة أمام باريس سان جيرمان هذا الموسم. مانشستر يونايتدنجح مانشستر يونايتد في العبور مرة واحدة من آخر 4 مواجهات أوروبية خسر فيها مباراة الذهاب على ملعبه، وأتت تلك المرة أمام باريس سان جيرمان هذا الموسم. وسجل مانشستر يونايتد 90% من أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خارج ميدانه (9 أهداف من إجمال 10 أهداف)، ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار وحيد خارج ميدانه في آخر 5 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما. وسبق وأن خسر مانشستر يونايتد 49 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا، وإذا خسر مباراة اليوم، فسيصبح تاسع فريق يتعرض لـ50 هزيمة في تاريخ دوري الأبطال وثاني فريق إنجليزي يصل إلى هذا الرقم بعد أرسنال بـ53 هزيمة. الغيابات

أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على أن أليكسيس سانشيز ونيمانيا ماتيتش جاهزان لخوض مباراة اليوم بعد تعافيهما من الإصابة. الغياباتأكد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على أن أليكسيس سانشيز ونيمانيا ماتيتش جاهزان لخوض مباراة اليوم بعد تعافيهما من الإصابة. وعلى الجانب الآخر عانى ميسي من إصابة في الوجه في مباراة الذهاب بعد تدخل عنيف من مدافع مانشستر يونايتد كريس سمالينج، ولكنه سيكون جاهزًا لخوض لقاء اليوم بعدما حصل على الراحة في مباراة الدوري الإسباني الماضية أمام هويسكا.

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