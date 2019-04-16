مدحت شلبي يكشف تعليق جوزيه الصادم على عودته للأهلي

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تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
مدحت شلبي
كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة تواصل النادي الأهلي، مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للمارد الأحمر، بشأن عودته لقيادة الفريق خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول تفاوض مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، مع مانويل جوزيه، للعودة مجددًا لقيادة الأهلي، وذلك عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الأحمر أمام صن داونز، الجنوب إفريقي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب الضوء ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح شلبي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه عبر قناة النيل للرياضة، أنه تواصل مع جوزيه، ونفى الأخير تفاوض مسؤولي الأهلي معه في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه علق على الأمر قائلًا: «هم يفكرون في عندما يتعرضون للهزيمة فقط؟ لم يحدث على الإطلاق أن فاوضني الأهلي هذا الموسم،
وأوضح شلبي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه عبر قناة النيل للرياضة، أنه تواصل مع جوزيه، ونفى الأخير تفاوض مسؤولي الأهلي معه في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه علق على الأمر قائلًا: «هم يفكرون في عندما يتعرضون للهزيمة فقط؟ لم يحدث على الإطلاق أن فاوضني الأهلي هذا الموسم، أو الموسم الماضي، ولم أعرض العمل كمستشار فني أو إسناد مهمة المدير الفني لمساعدي السابق بيدرو».
وأضاف جوزيه، وفقًا لما نقله شلبي: «لم يعرض الأهلي علي العودة لتدريب الفريق، وقد أفكر في الأمر لكن حينما يتم عرضه علي في ظروف طبيعية وليس في ظروف صعبة فقط».
وودع الأهلي البطولة، رغم فوزه السبت الماضي، على ضيفه صن داونز، بهدف دون رد، وذلك بعد أسبوع من خسارته بخمسة أهداف دون رد، ليتأهل بطل جنوب إفريقيا للدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.
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