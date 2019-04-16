انت الان تتابع مدحت شلبي يكشف تعليق جوزيه الصادم على عودته للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

مدحت شلبي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة تواصل النادي الأهلي، مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للمارد الأحمر، بشأن عودته لقيادة الفريق خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول تفاوض مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، مع مانويل جوزيه، للعودة مجددًا لقيادة الأهلي، وذلك عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الأحمر أمام صن داونز، الجنوب إفريقي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب الضوء ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح شلبي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه عبر قناة النيل للرياضة، أنه تواصل مع جوزيه، ونفى الأخير تفاوض مسؤولي الأهلي معه في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه علق على الأمر قائلًا: «هم يفكرون في عندما يتعرضون للهزيمة فقط؟ لم يحدث على الإطلاق أن فاوضني الأهلي هذا الموسم،