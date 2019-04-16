انت الان تتابع بعد إصابته أمام أغادير.. فرجاني ساسي يطير إلى تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

فرجاني ساسي

يتوجه فرجانى ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى تونس من أجل الخضوع لعملية جراحية هناك، بعد إصابته بشرخ فوق كعب القدم يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا يبعده عن الفريق الأبيض لمدة 6 أسابيع، وذلك بعدما تعرضه لإصابة في أثناء مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربي، مساء الأحد، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، في جولة الإياب بدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد تدخل من جلال داودي، ليضطر لمغادرة الملعب باكيًا، في الدقيقة 15، حيث حل بدلًا منه محمد إبراهيم.

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وتعد هذه الإصابة ضربة قوية للزمالك بعد تأهله للمربع الذهبي بالكونفدرالية، خاصة أن فرجاني ساسي أحد نجوم الموسم الحالي للفريق الأبيض، كما أن السويسري كريستيان جروس، مدرب القلعة البيضاء، يعتمد عليه كثيرًا لتنفيذ تعليماته. وكان الاتحاد التونسي أعلن في بيان له: «تعرض الدولي فرجاني ساسي، خلال لقاء