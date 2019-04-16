شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة: ملعبنا سيضاهي نظرائه بأوروبا قبل انطلاق أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، إنه جاري العمل في جميع منشآت الاستاد ليظهر بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف «درويش»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «ملعب استاد القاهرة سيصبح خلال الفترة القادمة مثله مثل ملاعب إنجلترا وأوروبا، وسيكون أفضل ملعب في أفريقيا والشرق الأوسط».

وتابع: «عشب أرضية الملعب سيكون بجودة عالية، كما أنه تم إنشاء بنية تحتية جيدة فيما يخص الصرف وري، فالصرف يعمل بكفاء كبيرةة، لتصريف الأمطار المفاجئة، حتى لا يتكرر ما حدث في مباراة القمة الأخيرة باستاد برج العرب».

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وأكد أنه العمل في استاد القاهرة يسير بشكل سريع وفي عدد من الاتجاهات، حيث يتم تغيير وتطوير الشكل العام للاستاد من حيث تطوير المدخل الرئيسي للاستاد وتغيير الأسفلت إلى أرضيات خرسانية مطبوعة، وإزالة الجزيرة الوسطى للمدخل وإنشاء نافورة شريطية، كذلك تطوير أرضيات المدخل الرئيسي للمقصورة، وعمل نافورة مائية، وإقامة سور حديدي للفصل بين مدخل المقصورة الرئيسية ودرجات الاستاد الأخرى بطول (300 م 2).

استاد القاهرة

وأوضح: «يجري العمل على تطوير المدخل الرئيسي، كذلك أعمال تطوير المدخل الخاص بالصالون الرئاسي، ورفع كفاءة المقصورة الرئيسية، وإنشاء استراحة للضيوف، وتطوير وزيادة أعداد مدرجات الـ(VIP)، بإضافة جزء من مدرجات الأولى ممتاز لمدرجات (VIP)، ورفع كفاءة وتطوير غرف خلع الملابس لتتماشى مع متطلبات (الفيفا) و(الكاف) لتصبح (4) وحدات بدلاً من (2)، وتطوير وحدة خلع الملابس بمسطح (1800 م2)، ورفع كفاءة غرفة الـ(VAR)، كما سيتم رفع كفاءة دورات المياه بعدد (53) دورة، مع إضافة (20) وحدة بجانب الاستاد لتخدم جميع فئات الجماهير طبقًا لمتطلبات اللجنة المنظمة».

استاد القاهرة

وأكد «درويش»: «لدينا الملاعب في مصر وفي أفريقيا نجيل طبيعي صيفي فقط»، مشيرًا إلى أن شركة المقاولون العرب هي الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال وفق أحدث النظم العالمية، ليكون استاد القاهرة في أجمل صورة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار «درويش» إلى أن استاد القاهرة سيستضيف مباراة تجريبية، حيث تم الاتفاق مع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لإقامة مباراة على أرضيته، لتجربة الملعب.

وقال: «رئيس الوزراء قام بزيارتنا وأكد أن الملعب أصبح عالميًا، وأبدى إعجابه الشديد بأعمال التطوير»، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للاستاد الآن تصل عددها 74.100 متفرج.