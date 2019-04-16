شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه رسالة لفرجاني ساسي.. ونجم الزمالك يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم الزمالك والمنتخب التونسي فرجاني ساسي، الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام حسنية أغادير في الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب «شوبير»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «من الحاجات الرائعة في الدوري المصري هذا العام هو وجود لاعب بجودة وإمكانيات فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، موسيقار في أرض الملعب، أتمنى أن يعود من الإصابة في أسرع وقت ممكن، ويكون في أفضل حال دايماً».

وأعاد «ساسي» نشر التغريدة، معلقًا عليها: «شهادة أعتز بها من حارس مونديالى كبير وإعلامى مميز».