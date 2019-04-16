شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد ينشر فيديو للمساته المميزة: «شوية كور طولية عنب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر إبراهيم سعيد، المدافع السابق للمنتخب الوطني وفريقي الأهلي والزمالك، فيديو لبعض الكرات الطولية التي تميز بها خلال مسيرته كلاعب. وعلق «سعيد» على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع «تويتر»، وكتب: «شويه كور طوليه عنب». وأعاد عدد من نجوم الكرة المصرية نشر الفيديو مشيدين بإمكانيات نجم الكرة السابق.

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