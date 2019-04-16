شكرا لقرائتكم خبر عن كبار القدساويين يدعمون فريقهم قبل مواجهة الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمس (الاثنين) حضور عدد كبير من رجالات نادي القادسية، وذلك دعماً للفريق قبل مواجهة فريق الباطن المرتقبه يوم (الجمعة) ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحضور رئيس نادي القادسية السابق الدكتور جاسم الياقوت، وأعضاء الشرف عبدالله جاسم، وخالد الهزاع، وحسين البلوشي، ومحمد النهدي، إضافة إلى الإداريين السابقين يوسف الياقوت، وعبدالرحمن الشهري، وعدد من اللاعبين القدامى منهم وليد جاسم وعبدالله غالي وعبدالرحمن بورشيد ومحمد الفرحان.

ورحب رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، بجميع القدساويين الذين وُجدوا خلال تدريبات الفريق القدساوي، وحضروا للنادي رغم مشاغلهم، دعما وتحفيزا للاعبين قبل مباراة الباطن، وقال الزامل: أشكر كل من حضر وساند، وإن شاء الله نوفق في حصد النقاط الثلاث، أمامنا ثلاث مباريات قوية ويجب علينا التركيز جيدا، جميع اللاعبين يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونحن في مجلس الإدارة ثقتنا كبيرة في اللاعبين، وبإذن الله يكون الفوز حليفنا في مباراة الباطن.

ويسعى القدساويون للوقوف بجانب فريقهم الذي يستعد لملاقاة الباطن في مباراة مصيرية، للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل فريق القادسية المركز 14 برصيد 27 نقطة.