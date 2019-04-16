تشاكر حكما للسيتي وتوتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحكم التركي جنيد تشاكر إدارة مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام، كما قرر تعيين الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة بورتو وليفربول، حيث تلعب المباراتان غدا في إطار منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأدار تشاكر (42 عاما) مباراة واحدة لتوتنهام هذا الموسم عندما فاز الفريق الإنجليزي 1 - 0 على إيه سي ميلان الإيطالي ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض توتنهام مباراة الغد متمتعا بأفضلية التقدم في مباراة الذهاب بنتيجة 1 - 0.

وعلى الجانب الآخر يدير الهولندي داني ماكيلي مباراة بورتو وليفربول، بعد أن سبق له قيادة مباراة بورتو التي سقط فيها أمام روما الإيطالي 1 - 2 بذهاب دور الـ 16 للنسخة الحالية.