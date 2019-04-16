برشلونة واليوفي يستقبلان المان يونايتد وأياكس بأفضلية الذهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

تبدأ اليوم جولة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بمواجهتين عاصفتين، حيث يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على برشلونة الإسباني الذي فاز عليه 1-0 في عقر داره ذهابا، كما يلتقي يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي بعد تعادلهما 1 - 1 ذهابا في أمستردام.

وفي المباراتين الأخريين بهذه الجولة يلتقي غدا بورتو البرتغالي وليفربول الإنجليزي، ومانشستر سيتي وتوتنهام.

ويعود مانشستر يونايتد اليوم إلى ملعب كامب نو ببرشلونة الذي كان شاهدا على تتويجه الرائع بلقب البطولة في 1999، إلا أنه سيواجه هذه المرة مهمة صعبة للغاية أمام برشلونة المتألق الذي يمتلك أفضلية أكثر من الأرض والجماهير من خلال الفوز الذي حققه ذهابا على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

وضاعف مانشستر يونايتد من صعوبة المهمة أمام برشلونة بالهزيمة التي نالها على ملعبه ذهابا، وخاصة أن مواجهة برشلونة تبدو أصعب من المواجهة التي خاضها الفريق في دور الـ16 عندما عاد بقوة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتأهل لدور الثمانية بفضل ضربة جزاء في الوقت الضائع من مباراة الإياب.

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ومن أجل التركيز في لقاء أياكس، منح يوفنتوس الراحة لعدد من نجومه الأساسيين خلال مباراته أمام سبال أمس الأول ليخسر الفريق 1 - 2 ويؤجل حسم لقب الدوري رسميا.

وقال المدير الفني ليوفنتوس ماسيميليانو أليجري «إنها إشارة جيدة لمباراة اليوم، عندما يكون الفريق بحاجة لجهود الجميع، ولهذا كان مهما أن نستعين باللاعب الشاب مويس كين في هذه الظروف، في إشارة إلى أن كين سجل خلال مباراة سبال الهدف السادس له في 6 مباريات مع الفريق بالدوري الإيطالي.

ويأمل كين في أن يخوض مباراته الثالثة في دوري الأبطال رغم وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجوم السيدة العجوز.

ويستمر غياب قائد يوفنتوس جورجيو كيليني عن المباريات بسبب الإصابة في الساق.

يشار إلى أنه لم يسبق لأياكس أن حقق الفوز في أي من مبارياته الخمس السابقة بإيطاليا.

وفي المربع الذهبي، يلتقي الفائز من مواجهة ليفربول وبورتو مع الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، فيما يلتقي الفائز من مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي مع الفائز في مباراة يوفنتوس وأياكس.