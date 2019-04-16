الهلال يحول الأهلي إلى مدرجات الفرجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل الهلال إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية عقب حسمه مباراة إياب نصف النهائي التي جمعته بمضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بركلات الجزاء الترجيحية 3-2، بعد أن أنهى الأهلي الوقت الأصلي فائزا 1-0، وهي ذات النتيجة التي فاز بها الهلال في المباراة التي استضافها على ملعبه في 17 مارس الحالي.

ليضرب الهلال بذلك موعدا مع النجم التونسي في النهائي المقرر الخميس المقبل باستاد هزاع بن زايد بنادي العين.

لعب حارس الهلال عبدالله المعيوف دور البطل بتصديه إلى 3 ركلات ترجيحية وقيادته فريقه للنهائي.

وجرت المواجهة وسط حضور جماهيري جيد تجاوز الـ 33 ألف مشجع.

وواصل الهلال تخصصه في الأهلي خلال الموسم، بعد أن ألحق به الهزيمة الرابعة بواقع هزيمتين في دوري الأمير محمد بن سلمان ومثلهما في نصف نهائي كأس زايد.

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تقدم الأهلي بعد مرور 18 دقيقة فقط عن طريق مدافعه التشيلي باولو دياز الذي حول كرة رأسية على يمين الحارس المعيوف، بعد أن مارس الأهلي قبلها ضغطا متواصلا على دفاع الهلال خاصة من الجهة اليمنى التي قاد هجماتها بانتظام ديجانيني تفاريس كأفضل لاعبي صاحب الأرض والجمهور وأكثرهم خطورة على مرمى الضيف، حيث أرهق محمد البريك كثيرا.

كما فرض الأهلي أسلوب اللعب الضاغط على لابي الهلال في منتصف الملعب لعلمه بضعف خط دفاعه وقوة هجوم الهلال بقيادة الفرنسي بافتيميبي جوميز وسالم الدوسري ومن خلفهما البرازيلي كارلوس.

في الشوط الثاني أراح المدير الفني للأهلي، خورخي فوساتي، دفاع الهلال كثيرا بإخراجه أفضل لاعبين في خط المقدمة، بدأه بسلمان المؤشر ثم أخرج ديجانيني، فيما لم يكن البديلان عمر السومة ومهند عسيري في يومهما.

وشهدت المباراة حالات تحكيمية واعتراضات كثيرة من لاعبي الفريقين، ما بين مطالبة بضربات جزاء ومنح بطاقات ملونة.

ركلات الأهلي

عمر السومة

باولو دياز

نيكولاي ستانسيو

حسين المقهوي

مهند عسيري

ركلات الهلال