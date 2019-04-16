أزمة غيابات تضرب الاتفاق قبل ملاقاة الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق ضد اللاعب حسين سيد بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال مؤيدة قرار الانضباط بإيقاف اللاعب.

وكان السيد عوقب نتيجة اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حسمها النصر بالفوز 3 - 2.

Advertisements

ويرفع هذا القرار جملة الغيابات في الاتفاق قبل مواجهة الاتحاد الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ما زالت مشاركة الأوروجوياني براين اليمان غير واردة لشعوره بآلام في الظهر، وكذلك غياب عبدالرحمن العبود، وسعيد الربيعي والتونسي فخر الدين بن يوسف للإصابة، بجانب غياب الحارس الجزائري رايس أمبولحي حتى نهاية الموسم لتعرضه لكسر في أصبع اليد.

من جانبه شدد رئيس النادي خالد الدبل على صعوبة المواجهة المقبلة أمام الاتحاد، مؤكدا أن فريقه يسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بشكل نهائي عن خطر الهبوط.

وقال «مباراة الاتحاد لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة بعد فوزه في المواجهة الأخيرة على النصر، حيث ستكون هذه النتيجة داعما معنويا قويا للاعبين، إضافة إلى أن اللقاء سيكون على أرضه وبين جماهيره».

وأضاف «نعاني من أزمة غيابات نتيجة الإصابات كاستمرار لحالة لازمت الفريق في معظم مبارياته الماضية، إلا أننا نثق فيمن يشارك أمام الاتحاد، فهذه المباراة تعني لنا الكثير، واللاعبون يدركون أهميتها وحساسيتها، وسنعود من جدة بكامل النقاط حتى نعزز حظوظنا في البقاء قبل مواجهتي الأهلي والهلال».