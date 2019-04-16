ثلاثة أجانب يغضبون رئيس النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

عاتب رئيس نادي النصر سعود السويلم الثلاثي الأجنبي في الفريق الأول لكرة القدم، جوليانو وبيتروس وأحمد موسى، على مستوياتهم في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد في الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كلفت الفريق فقدان الصدارة والتراجع إلى المركز الثاني عقب الخسارة 2 - 3، مؤكدا لهم أن مستوياتهم شهدت هبوطا واضحا.

من جانبهم وعد اللاعبون الثلاثة بظهور مختلف في الجولات المتبقية من الدوري، وفي مباراة الاتحاد الأخرى بالدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements

من جانب آخر يعود إلى صفوف النصر في مواجهته أمام الفتح في 18 أبريل الحالي ضمن الجولة الـ28، المحترف المغربي، الدولي نورالدين أمرابط، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به أخيرا في عضلة الفخذ، عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام الرائد بالجولة الـ26. وغاب أمرابط عن المواجهة السابقة أمام الاتحاد وظهر تأثير ذلك على أداء فريقه.

من ناحية أخرى اختار المدير الفني للمنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رونار، مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله ليكون ضمن اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ومن المقرر أن ينفذ رونار جولة في الملاعب السعودية في الفترة المقبل لمتابعة أداء اللاعبين المغاربة بفرق دوري المحترفين، ومعرفة استعداداتهم البدنية والصحية قبل إعلان القائمة النهائية لخوض غمار نهائيات القارة السمراء.