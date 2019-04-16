المصارعة السعودية الثانية بدولية إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حلت المنتخبات السعودية تحت 17 و20 و23 سنة بالمركز الثاني في الترتيب العام لبطولة إسبانيا الدولية للمصارعة الرومانية والحرة بحصولها على 14 ميدالية (8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين) في المصارعة الرومانية والحرة، فيما أحرزت إسبانيا المركز الأول، والسويد المركز الثالث.

ونجح الأخضر في إضافة 7 ميداليات جديدة في منافسات اليوم الثاني والأخير للبطولة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، إذ جاءت في اليوم الثاني من نصيب الأبطال تركي علي هزازي الذي نال ذهبية وزن 55 كجم للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة، وفي نفس الفئة حقق ريان هوساوي فضية وزن 60 كجم، ونال حسن صالح برناوي برونزية وزن 63 كجم، وحقق أحمد فوزي بارحمه فضية وزن 67 كجم، وحصل موسى الصبحي على فضية وزن 82 كجم ، ونال إبراهيم محمد فلاته ذهبية وزن 97 كجم، وأخيرا حقق مشعل عبدالله الجيزاني ذهبية وزن 57 كجم للمصارعة الحـرة تحت 20 سنة.

وستعود البعثة من إسبانيا اليوم للبدء في تحضيرات جديدة لمنافسات بطولة رومانيا الدولية وبطولة آسيا في كازاخستان، وذلك خلال مايو ويونيو المقبلين.