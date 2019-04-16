بالفيديو.. محمد صلاح يحيي الذكرى الـ30 لضحايا كارثة هيلزبرة

أحيا النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ذكرى وفاة 96 من مشجعي الريدز الذين لقوا حتفهم في كارثة هيلزبرة التي وقعت عام 1989 .

ووافق أمس الإثنين 15 أبريل مرور 30 عاما على وفاة 96 من الرجال والنساء والأطفال جراء حادث تدافع قبل مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فوريست في استاد هيلزبرة.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر فيه مع لاعبي ليفربول وتشيلسي يقفون دقيقة صمت قبل إنطلاق المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، وقد كتب على الفيديو 96 إشارة إلى عدد الضحايا.

محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفا بالتساوى مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ، بعدما سجل هدفا رائعا فى شباك فريقه الأسبق تشيلسي مساء الأحد فى المباراة التى انتهت 2-0 للريدز.