تغيير ملعب مباراة النصر والفتح بالدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير ملعب مباراة النصر والفتح، التي تجمع بين الفريقين في دوري المحترفين.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن لجنة المسابقات قررت نقل المباراة إلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ نظرا لوجود أعمال اختبارات أحمال كهربائية في ملعب الملك فهد بالرياض.

ويلتقي الفريقان في ضيافة نادي النصر مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر "الوصيف" قبل ثلاث جولات من النهاية.