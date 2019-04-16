بيليه يغادر مستشفى في ساو باولو

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مستشفى البرت اينشتاين في ساو باولو اليوم الاثنين بعد سبعة أيام وعقب الخضوع لجراحة يوم السبت لإزالة حصوة بالكلى.

وعانى بيليه (78 عاما) اللاعب السابق لسانتوس ونيويورك كوزموس من مشكلات في الكلى والبروستاتا كما خضع لجراحة في أعلى الفخذ في السنوات القليلة الماضية.

وقضى بيليه، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، الأسبوع قبل الماضي في مستشفى في باريس عقب معاناته من التهاب بالمسالك البولية.