عموري يوجه رسالة للاعبي وجماهير الهلال

قدم الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن "عموري"، المحترف ضمن صفوف الهلال السعودي التهنئة لناديه وزملائه اللاعبين وجماهيره، عقب الفوز على الأهلي وبلوغ نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وبلغ الهلال نهائي المسابقة بعد تفوقه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 1 /صفر.
وكتب عموري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ألف مبروك للجماهير الهلالية والجهازين الفني والإداري واللاعبين على الوصول إلى نهائي بطولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، وفالهم تحقيق اللقب".
ويلتقي الهلال مع النجم الساحلي التونسي يوم الخميس المقبل، في المباراة النهائية على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
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