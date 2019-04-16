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رونالدينيو يحذر مانشستر يونايتد من ليلة طويلة

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كشف البرازيلي رونالدينيو، نجم السابق، عن توقعاته لمواجهة البلوجرانا مع مانشستر يونايتد، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي .

وقال رونالدينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "في الحقيقة برشلونة كان يجب أن يُنهي الأمور، في مباراة الذهاب.. لكن الانتصار بهدف جعل مانشستر يونايتد يؤمن بحظوظه".

وأضاف: "بالطريقة التي يعتمد عليها برشلونة في اللعب، وعدد الأهداف التي سجلوها، يمكنني التوقع أنهم سيتأهلون".

وتابع: "أرى أن برشلونة ينتصر بأريحية في ملعبه، وسيتعلق كل شيء بالهدف الأول.. فإذا سجل البارسا ستكون ليلة طويلة على مانشستر يونايتد".

واختتم: "أما إذا نجح مانشستر يونايتد في التسجيل سيشعل الملعب، ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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