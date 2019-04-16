رونالدينيو يحذر مانشستر يونايتد من ليلة طويلة

كشف البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة السابق، عن توقعاته لمواجهة البلوجرانا مع مانشستر يونايتد، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال رونالدينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "في الحقيقة برشلونة كان يجب أن يُنهي الأمور، في مباراة الذهاب.. لكن الانتصار بهدف جعل مانشستر يونايتد يؤمن بحظوظه".
وأضاف: "بالطريقة التي يعتمد عليها برشلونة في اللعب، وعدد الأهداف التي سجلوها، يمكنني التوقع أنهم سيتأهلون".
وتابع: "أرى أن برشلونة ينتصر بأريحية في ملعبه، وسيتعلق كل شيء بالهدف الأول.. فإذا سجل البارسا ستكون ليلة طويلة على مانشستر يونايتد".
واختتم: "أما إذا نجح مانشستر يونايتد في التسجيل سيشعل الملعب، ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك".
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