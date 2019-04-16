شكرا لقرائتكم إصابته بشرخ فوق كعب القدم.. ساسى يطير لاجراء جراحة عاجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، القاهرة، اليوم، من أجل الخضوع لعملية جراحية بعد اتفاق الاتحاد التونسى مع مسئولى النادى الأبيض على سفر اللاعب لخضوعه لجراحة عاجلة لاستعادة خدماته وتجهيزه فى أقرب وقت، بعد إصابته بشرخ فوق كعب القدم يتطلب تدخلا جراحيا عاجلاً يبعده عن الفريق الأبيض لمدة 6 أسابيع.

ويسعى المنتخب التونسى لتجهيز "ساسى" للعودة لصفوف نسور قرطاج قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وكان ساسى قد تعرض لتلك الإصابة فى مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى فى إياب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية وغادر اللاعب التونسى الملعب مصابا فى أول ربع ساعة وشارك بدلا منه محمد إبراهيم والتى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية بعد تعادل الفريقان فى الذهاب سلبياً.